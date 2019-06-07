Опубликовано первое видео с Иваном Голуновым после задержания

Mash опубликовал видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, задержанным 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

На записи, длящейся около минуты, Голунов сидит в наручниках, пристегнутый к сотруднику полиции. Журналист рассказывает о том, что когда просил предоставить адвоката, у него были «какие-то стычки с оперуполномоченными», после чего демонстрирует ушибы и царапины на спине.

Голунов также говорит, что один из сотрудников полиции наступил ему на грудь, но следов от этого не осталось. По словам журналиста, 6 июня к нему пустили бригаду скорой помощи, которая зафиксировала ушибы и кровоподтеки.

Иван Голунов утверждает, что наркотики, которые были найдены у него при обыске, подбросили полицейские. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката; после избиения ему долгое время не разрешали вызвать скорую помощь.

В полиции также отказывались взять смывы с рук и срезы ногтей Голунова — они могли бы подтвердить, что журналист не прикасался к наркотикам. Как сообщил его адвокат Дмитрий Джулай, следователь дал согласие на эту процедуру только спустя сутки после задержания.