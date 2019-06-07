На пятерых задержанных на пикете в поддержку Ивана Голунова составили административные протоколы

На пятерых задержанных на пикете в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова около здания ГУ МВД по Москве составили административные протоколы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На муниципального депутата Басманного района Виктора Котова, журналиста Владимире Хейфеца и Даниила Шадымова составлены протоколы по об участии в несанкционированной акции, которая повлекла создание помех движению пешеходов или транспорта.

На активистку Дарью Полюдову и Алексея Климишина составили протоколы о .

По данным «ОВД-Инфо» на 22:46 мск, всех пятерых продолжают держать в полиции. Им говорят, что их могут задержать на 48 часов.

Новость была обновлена в 23:06 мск. Ранее в ней сообщалось лишь о составлении протоколов на Виктора Котова и Владимира Хейфеца.