Майкл Калви не приедет на экономический форум в Петербурге

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом по , сожалеет о том, что не сможет приехать на экономический форум в Петербурге. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал адвокат инвестора Дмитрий Савочкин.

«Майкл выразил сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на , по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам», — сказал Савочкин.

Калви также передал «слова поддержки всем портфельным компаниям фонда и команде Baring Vostok на ПМЭФ», а также поблагодарил бизнес-сообщество «за невероятную солидарность и поддержку».

За несколько дней до начала ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «хотелось бы увидеть» Майкла Калви среди участников форума. Адвокаты Калви 30 мая подали в СК ходатайство, чтобы инвестор смог поехать на форум, но к 7 июня в ведомстве не ответили на просьбу.

Из-за ареста Майкла Калви от участия в ПМЭФ отказался посол США Джон Хантсман.