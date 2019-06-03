Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «хотелось бы увидеть» среди участников Петербургского международного экономического форума инвестора Майкла Калви, который .

«Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит», — заявил Песков в интервью RT.

Он отметил, что не знает, получит ли Калви от СК разрешение на посещение форума, за которым в конце мая обратились его адвокаты.

«Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — сказал Песков.

Из-за ареста Калви от участия в ПМЭФ отказался посол США Джон Хантсман. При этом представители американского бизнеса, как выяснил российский Forbes, бойкотировать форум не собираются.