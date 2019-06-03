Песков — об арестованном инвесторе Майкле Калви: нам хотелось бы видеть его среди участников экономического форума в Петербурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «хотелось бы увидеть» среди участников Петербургского международного экономического форума инвестора Майкла Калви, который находится под домашним арестом.
«Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит», — заявил Песков в интервью RT.
Он отметил, что не знает, получит ли Калви от СК разрешение на посещение форума, за которым в конце мая обратились его адвокаты.
«Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — сказал Песков.
Из-за ареста Калви от участия в ПМЭФ отказался посол США Джон Хантсман. При этом представители американского бизнеса, как выяснил российский Forbes, бойкотировать форум не собираются.