Евросоюз потребовал соблюдения верховенства закона в деле Ивана Голунова

ЕС следит за делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и ожидает соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. Соответствующее сообщение появилось в официальном русскоязычном твиттере Евросоюза.

Обеспокоенность задержанием Голунова выразила и ОБСЕ. В сообщении организации также содержится призыв к властям обеспечить прозрачность расследования в полном соответствии с законодательством.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что полицейские подбросили ему наркотики. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. Полицейские избили журналиста и не разрешили ему вызвать скорую помощь, а также отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей и направить их на экспертизу. Это могло бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.