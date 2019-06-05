Верховный суд освободил координатора штаба Навального от уплаты штрафа за коллаж с Родиной-матерью в зеленке

Верховный суд России освободил от уплаты 200 тысяч рублей штрафа бывшего координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова, которого осудили по статье об из-за коллажа про монумент Родина-мать.

Как сообщает проект «Правозащита Открытки», решение связано с истечением срока давности. Оправдать Волкова, как того просила его защита, суд отказался.

Дело было возбуждено весной 2017 года из-за публикации в волгоградском сообществе «Команда Навального» коллажа, на котором у мемориала Родина-мать лицо было раскрашено в зеленый цвет. Изображение было частью флешмоба, устроенного после того, как в Барнауле Навальному плеснули в лицо зеленкой. Коллаж стал поводом для обличительных публикаций в СМИ и потасовки на открытии волгоградского штаба Навального.

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