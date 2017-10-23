Суд предложил поискать более тяжкую статью для координатора штаба Навального в Волгограде. Его обвиняют в осквернении Родины-матери

Суд вернул на доследование уголовное дело руководителя волгоградского штаба Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого в реабилитации нацизма. Как сообщил Волков, судья пришел к выводу, что есть основания для квалификации дела по более тяжкой статье. По словам Волкова, прокуратура выступала против переквалификации дела.

Волкову предъявили обвинение из-за публикации коллажа, на котором был изображен мемориал Родина-мать с лицом, закрашенным зеленкой. Дело расследуют по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично). Наказание по этой части — штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

В комментарии «Медиазоне» Волков предположил, что дело могут переквалифицировать на часть 2 статьи 244 УК РФ (надругательство в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма). Эта статья предусматривает наказание до пяти лет колонии.