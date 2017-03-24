Противники Навального попытались схватить его у входа в штаб в Волгограде

Около входа в избирательный штаб Алексея Навального в Волгограде произошла стычка, во время которой противники Навального попытались его схватить.

Поводом для пикета у штаба стало появление в соцсетях изображения, на которых Родина-мать, памятник погибшим в Сталинградской битве, изображена с зеленым лицом. Этот снимок стал частью флэшмоба, начавшегося после того, как в лицо Навальному плеснули зеленкой в Барнауле. Изображение было сделано в фотошопе.

Фотограф Евгений Фельдман, находившийся в Волгограде, рассказал «Медузе», что противники Навального попытались прорваться в его штаб, но были остановлены охраной. Затем к митингующим вышел Навальный: его схватили за ноги, но охрана вновь сумела оттеснить толпу. Затем порядок был восстановлен с помощью сотрудников полиции.

В адрес Навального толпа скандировала «Позор!»

Нападение на Навального в Волгограде. Grigory Belozerov

В связи с публикацией изображения Родины-матери с зеленым лицом «Комсомольская правда» опубликовала колонку, в которой говорится, что «команда известного блогера Алексея Навального в Волгограде отметилась абсолютно кощунственным „шедевром“». Автор колонки обвинил «креативщиков» Навального в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.

В колонке издания «Лайф» говорится, что Навальный «плюет на символы и образы, которые избирателю дороги, он плюет на элементарные правила приличия».