СК возбудил уголовное дело после отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о после того, как турбаза в Нижегородской области отказалась разместить 30 детей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении детям с ВИЧ-положительным статусом, а также их родителям. В благотворительном фонде «СТЭП» говорили, что сотрудники турбазы отказались обслуживать детей, опасаясь заразиться.

В СК считают, что представители базы отдыха допустили «дискриминацию прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства».