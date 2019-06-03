В Нижегородской области турбаза отказалась принимать детей с ВИЧ

Спортивная деревня «Новинки» в Нижегородской области отказалась разместить 50 детей с ВИЧ-положительным статусом и их родителей. Об этом сообщает издание KozaPress со ссылкой на директора благотворительного фонда «СТЭП» Ольгу Кузьмичеву.

Кузьмичева рассказала, что 2 июня с ней связалась администратор турбазы, сообщившая, что сотрудники отказываются обслуживать детей, так как боятся заразиться.

Администратор турбазы подтвердила изданию эту информацию. По ее словам, против размещения детей с ВИЧ выступили около 10 сотрудников.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что проведут разъяснительную работу на турбазе и расскажут сотрудникам о том, как передается ВИЧ.