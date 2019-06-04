Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности суперджетов

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолетов Sukhoi Superjet 100.

Филев, выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), задал вопрос о ходе расследования в октябре 2018 года.

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать?» — обратился Филев к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику. Совладелец S7 отметил, что «авиация — она же все равно прецедентна», добавив, что «во всем обвиняют летчиков», и они «начинают от нас уходить».

Вместо Юрчика на вопрос стал отвечать замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров — модератор дискуссии. Он призвал дождаться первого отчета Международного авиационного комитета по в мае, а до этого попросил «этически обойти этот вопрос» и воздержаться от публичных высказываний, чтобы не мешать расследованию. Отчет ожидается 5 июня, добавил он.

«В том числе и по Якутску — это связанные вещи», — заявил Бочаров, добавив, что официальных итогов расследования этого инцидента пока тоже нет.

В мае Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс провести проверку самолетов Sukhoi Superjet 100 «на соответствие сертификационным требованиям», включая защиту пассажирского салона при внешнем пожаре.

При расследовании крушения самолета в Шереметьево, как сообщалось, рассматриваются разные версии, включая недостатки конструкции SSJ 100, неверные действия экипажа и неблагоприятные погодные условия (сообщалось, что в самолет ударила молния).