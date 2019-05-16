РИА Новости: недостатки конструкции SSJ 100 рассматриваются как одна из причин катастрофы в Шереметьево

В качестве одной из возможных причин рассматриваются конструктивные недостатки самолета SSJ 100. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«Коммерсант» 15 мая писал, что электроника суперджета могла отключиться в воздухе, после того как в нос самолета ударила молния.