РИА Новости: недостатки конструкции SSJ 100 рассматриваются как одна из причин катастрофы в Шереметьево
Источник: РИА Новости
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В качестве одной из возможных причин авиакатастрофы в Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета SSJ 100. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По его словам, просчет при проектировании мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков. "При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета", - сказал источник.
«Коммерсант» 15 мая писал, что электроника суперджета могла отключиться в воздухе, после того как в нос самолета ударила молния.