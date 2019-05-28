Авиакомпании потребовали проверить суперджеты после катастрофы в Шереметьево

попросила Минтранс провести проверку самолетов Sukhoi Superjet 100 «на соответствие сертификационным требованиям».

Как сообщил «Коммерсант», 24 мая ассоциация направила соответствующее письмо министру транспорта. Организация, в частности, просит проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем SSJ 100.

В ассоциации подчеркнули, что обеспокоены с участием суперджета. «Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», — сказано в письме.

В Минтрансе сообщили, что не получали письмо ассоциации. В «Объединенной авиастроительной корпорации», выпускающей SSJ 100, считают, что предложение ассоциации похоже на давление на комиссию по расследованию катастрофы в Шереметьево.