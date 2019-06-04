«Левада-центр»: граждане России стали считать массовые протесты менее вероятными

В России снизился процент людей, считающих вероятными массовые протесты в своем населенном пункте, следует из данных «Левады-центра».

«Вполне возможными» протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав в мае 2019 года назвали 26% респондентов. В июле 2018 года так ответил 41%, в феврале 2019-го — 34%. О готовности участвовать в них заявили 27% (в ноябре — 30%).

Протест с политическими требованиями сочли возможными 24% респондентов по сравнению с 34% в июле прошлого года. Доля людей, готовых в них участвовать, почти не изменилась — 22% против 23%.

Оценки возможности протестов и готовности в них участвовать среди респондентов «Левады-центра» за первую половину 2018 года. На это время пришлись выборы президента России, формирование правительства и объявление о повышении пенсионного возраста. В 2018 году все социологические службы России стали фиксировать падение рейтингов власти, в том числе президента Владимира Путина.

В конце мая 2019 года ВЦИОМ ввел новую методику подсчета рейтинга доверия президента Владимира Путина — помимо открытого вопроса «кому из политиков вы доверяете» появился вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». После этого рейтинг значительно вырос, а глава ВЦИОМ назвал вопрос о падении рейтинга Путина «закрытым».