Михаил Климентьев / ТАСС / Vida Press

30 мая

↓

Вопрос: С чем в Кремле связывают падение рейтинга Путина?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: Много разных рейтингов [есть] по Владимиру Путину . С одной стороны, рейтинг доверия [падает], а с другой стороны, мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста. Конечно, мы ждем какого-то анализа наших специалистов, как коррелируются эти данные. Как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг.

в тот же день, позже

↓

Глава государственной компании ВЦИОМ Валерий Федоров обещает опубликовать результаты другого исследования — где помимо открытого вопроса «кому из политиков вы доверяете» есть вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?»

Федоров: Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет.

31 мая

↓

ВЦИОМ публикует результаты обещанного исследования. Рейтинг доверия Путину оказывается значительно выше.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, ПОЗЖЕ

↓

Вопрос: Сегодня ВЦИОМ представил новый рейтинг Владимира Путина, рассчитанный по другой методике. Удовлетворены ли в Кремле пояснениями ВЦИОМа и новым рейтингом президента? Какой из методик оценки Кремль доверяет больше?

Песков: Нету разных рейтингов у президента . У президента один рейтинг — он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. А все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично.

но ведь рейтингов было много

🤷‍♂️