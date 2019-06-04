Хабиб Нурмагомедов проведет 7 сентября бой против Дастина Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой против американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в твиттере UFC.

Хабиб Нурмагомедов провел предыдущий бой 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Доходы от поединка превысили 86 миллионов долларов.

После боя Нурмагомедова отстранили на девять месяцев из-за драки, случившейся после поединка.

30-летний Дастин Порье — временный чемпион UFC в легком весе с апреля 2019 года. Он победил в 25 боях, потерпел поражение в пяти, еще один бой не состоялся.