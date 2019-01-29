Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов за драку после боя с Макгрегором

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на девять месяцев из-за драки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

Помимо дисквалификации, Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов.

Конора Макгрегора отстранили от боев на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч долларов, пишет Sports.ru.

По информации издания, сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября 2018 года — дня, когда произошла драка.

6 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора, а секундант российского бойца напал на самого ирландца. Полиция задержала троих членов команды Нурмагомедова, но отпустила без предъявления обвинений.