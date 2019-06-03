Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений в действиях Минкультуры в связи с тем, что фильм «Мстители: Финал» вышел в российский прокат 29 апреля вместо 25-го. Об этом сообщает телеграм-канал «Поворот на право», направивший соответствующую жалобу в ФАС.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что, согласно предоставленным Минкультом документам, премьера фильма не переносилась — прокатчик сразу подал документы с датой выхода фильма 29 апреля.

По мнению авторов канала «Поворот на право», это не свидетельствует об отсутствии нарушений, так как «заявки многих „перенесенных“ фильмов были с такой [более поздней] датой исключительно из-за действий со стороны Минкульта, мол, подадите датой раньше — не согласуем».

«Мстители: Финал» стал самым ожидаемым фильмом года для поклонников киновселенной Marvel и собрал в первые выходные рекордные 1,2 миллиарда долларов. В России фильм вышел на четыре дня позже мировой премьеры — по неофициальным данным, Минкульт настоял на переносе ради увеличения сборов отечественного фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым.