В Чите полицейские занялись поиском авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы ведет поиск лиц, оставивших надпись о президенте РФ на площади Революции в центре города, сообщает издание «Чита.ру».

31 мая на площади на асфальте появилось нарисованное черной краской граффити «Путин вор!!!», к фамилии также был добавлен символ хештега. По данным МК, надпись убрали тем же вечером сотрудники ремонтно-строительного управления.

В МВД по Забайкальскому краю рассказали, что в полицию поступило соответствующее заявление о нанесении надписи. В действиях авторов граффити усматриваются признаки мелкого хулиганства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя другой похожий случай, заявлял, что считает надпись «Путин — вор» «абсолютно оскорбительным».