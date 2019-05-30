Жителю Татарстана отменили штраф за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Источник: «Idel. Реалии»
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Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов Василя Тарасова за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор». Об этом сообщает издание «Idel. Реалии».
Тарасов, которого «ОВД-Инфо» называет активистом «Бессрочного протеста», был оштрафован по статье о нарушении правил благоустройства. В административном протоколе было сказано, что он разместил «средство наружной информации» без согласования с исполнительным комитетом города.
Верховный суд Татарстана пришел к выводу, что баннер средством наружной информации считать нельзя.
Баннер «Путин — вор» вывесили на мосту в Набережных Челнах в День Конституции, 12 декабря 2018 года.