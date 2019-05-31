Акционеры Facebook не смогли ограничить полномочия Цукерберга. Ему хватило подконтрольных голосов, чтобы отклонить их предложения

На ежегодном собрании акционеров Facebook были отклонены предложения, направленные на ограничение полномочий основателя компании Марка Цукерберга. Как пишет Bloomberg, расклад голосов еще не опубликован, однако для провала инициатив было достаточно голосов, которые контролирует сам Цукерберг.

Одно из предложений, которое было поддержано казначеями нескольких американских штатов, предполагало назначение независимого председателя совета директоров (сейчас Цукерберг совмещает эту позицию с должностью гендиректора).

Другое предложение заключалось в том, чтобы уравнять голоса всех акций компании — сейчас Цукерберг и еще несколько человек владеют акциями класса B, каждая из которых соответствует не одному, а десяти голосам; в результате основатель Facebook контролирует 58% голосов.

Собрание акционеров прошло на фоне дискуссии о необходимости ограничения влияния компании Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, а также власти самого Цукерберга. Поводом для этих разговоров стала, в частности, неспособность компании бороться с использованием соцсети в целях пропаганды и дезинформации, а также многочисленные скандалы с утечками данных.