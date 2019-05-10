«Влияние Марка ошеломительно». Сооснователь Facebook призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp

Сооснователь Facebook Крис Хьюз написал колонку для The New York Times, в которой призвал правительство США ограничить влияние соцсети и власть ее главы Марка Цукерберга.

Хьюз предложил разделить Facebook и принадлежащие ей Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком. По задумке Хьюза, он должен в первую очередь защищать приватность данных пользователей.

«Влияние Марка ошеломительно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве [США]», — написал Хьюз. Он отметил, что Цукерберг «хороший, добрый человек», но его цель — рост Facebook —« заставила его пожертвовать безопасностью и цивилизованностью ради кликов».

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