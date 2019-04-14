Группа акционеров Facebook потребовала убрать Марка Цукерберга с поста главы правления

Часть акционеров Facebook потребовала, чтобы основатель соцсети Марк Цукерберг ушел с поста председателя правления компании. Обращение акционеров опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Цукерберг, указывается в заявлении, контролирует примерно 60% голосующих акций, что дает ему возможность фактически единолично контролировать политику компании.

Именно отсутствие независимого правления, считают подписавшие обращение, привело к тому, что Facebook оказался замешан в скандалы, включая утечку данных в , российское вмешательство в выборы в США и распространение фейковых новостей.

Вопрос о назначении независимого главы правления группа акционеров предлагает обсудить на очередном годовом собрании, назначенном на 30 мая.

Руководство Facebook опубликовало ответное заявление, в котором подчеркнуло, что существующая структура правления наилучшим образом отвечает интересам акционеров.