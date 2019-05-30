В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с юристом ФБК Любовью Соболь

В Высшей школе экономики закрыли студенческое ток-шоу «В точку! Персона», гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом Соболь сообщила «МБХ медиа».

По ее словам, она договорилась о съемках в ток-шоу около двух недель назад. Эфир был запланирован на 30 мая, но накануне один из продюсеров шоу связался с Соболь и сообщил о закрытии проекта. «Без объяснения каких-то причин было объявлено, что шоу будет закрыто. Мне сказали, что именно руководство университета этот проект закрыло», — сказала Соболь.

Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк подтвердила студенческому журналу Doxa, что проект закрыли без объяснения причин.

В свою очередь руководитель образовательной программы «Журналистика» ВШЭ и глава проекта Сергей Корзун заявил «МБХ медиа», что ток-шоу закрывается только на этот учебный год. «Пришла пора закрывать проект, потому что идет сессия, экзамены», — сказал он.

Студенческое издание The Vyshka пишет, что о закрытии ток-шоу было объявлено 28 мая. По словам Корзуна, согласно программе, проект должен завершиться 31 мая. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам», — сказал Корзун. О продлении проекта в новом учебном году пока ничего не известно, отмечает The Vyshka.

Студенческое ток-шоу «В точку! Персона» выходило на протяжении трех лет. В марте 2018 года его гостем стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже запись разговора была удалена по его просьбе.