Подозреваемый по делу о теракте в Лионе заявил, что действовал от имени ИГ

Предполагаемый организатор взрыва в Лионе Мухаммед Хишем заявил следствию, что действовал от имени террористической организации «Исламское государство». Об этом со ссылкой на источники сообщают французские каналы BFM TV и LCI.

По информации LCI, 24-летний Хишем процитировал лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает BFM TV, ранее подозреваемый отрицал свою принадлежность к террористической организации. Следователи обнаружили на его компьютере поисковые запросы о джихаде и изготовлении самодельных взрывных устройств, но не нашли доказательств связи с ИГ.

Теракт в Лионе произошел 24 мая. В центре города сработало взрывное устройство в посылке. В результате пострадали 13 человек. Полиция задержала Мухаммеда Хишема 27 мая. Также были задержаны его брат, мать и отец; позднее родителей подозреваемого отпустили. Хишем признал вину во взрыве.