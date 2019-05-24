В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые

В центре Лиона вечером в пятницу произошел взрыв. По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения; есть информация о 10 раненых.

Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, за две минуты до взрыва на месте происшествия оставил сумку человек на велосипеде.

Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает RTL.