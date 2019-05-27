Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Лионе

Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о взрыве в Лионе, который произошел в минувшую пятницу. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Данных о личности предполагаемого преступника пока нет. Ранее полиция публиковала кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый.

Взрыв произошел вечером 24 мая около пекарни в центре Лиона. По предварительным данным, бомбу в сумке оставил человек на велосипеде за две минуты до взрыва. Устройство было начинено гвоздями и болтами. В результате взрыва пострадали 13 человек.

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