Адвокат рассказал об угрозах главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву в СИЗО
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, угрозами склоняли написать явку с повинной в следственном изоляторе в Петрозаводске. Об этом, как сообщает «Коммерсант», рассказал адвокат заключенного Виктор Ануфриев.
По его словам, на Дмитриева четыре дня оказывали давление сокамерники, после чего он поставил ультиматум руководству СИЗО и был переведен в другую камеру.
«Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру»,— сообщил адвокат.
Юрий Дмитриев занимается поисками захоронений жертв сталинского террора. «Мемориал» называет дело против него политическим.