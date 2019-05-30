Адвокат рассказал об угрозах главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву в СИЗО

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, в педофилии, угрозами склоняли написать явку с повинной в следственном изоляторе в Петрозаводске. Об этом, как сообщает «Коммерсант», рассказал адвокат заключенного Виктор Ануфриев.

По его словам, на Дмитриева четыре дня оказывали давление сокамерники, после чего он поставил ультиматум руководству СИЗО и был переведен в другую камеру.

Юрий Дмитриев занимается поисками захоронений жертв сталинского террора. «Мемориал» называет дело против него политическим.