«Я хотел попугать». Подросток из Вольска, ударивший школьницу топором, не признал вину в покушении на убийство

Подросток, ударивший топором школьницу в Вольске, отказался признать вину в покушении на убийство. Об этом РИА Новости сообщили в Вольском районном суде, где рассматривается ходатайство об аресте подозреваемого.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — процитировал слова подростка собеседник РИА Новости.

28 мая семиклассник из Вольска (Саратовская область) совершил нападение в школе № 4. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью под двери классов, а затем ранил в голову 12-летнюю школьницу. По версии СК, он ударил девочку топором; также сообщалось, что нападавший использовал ледоруб. Состояние школьницы оценивается как средней тяжести. Подросток попытался скрыться, но его задержали. Против него возбуждено дело о покушении на убийство двух и более малолетних.

Обновлено. Подозреваемого арестовали на два месяца.

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