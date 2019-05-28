В Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю ученицу

Ученик школы в городе в Саратовской области утром 28 мая ударил топором по голове 12-летнюю школьницу, сообщают ТАСС и издание «ЧП Саратов». Нападение произошло возле здания школы № 4 в поселке Большевик.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что школьник 2004 года рождения сперва бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью. Затем он ударил по голове ученицу 2007 года рождения, предположительно, ледорубом, сказал источник.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональный Минздрав.

После случившегося школьник попытался скрыться, сообщил телеграм-канал 112. Его задержали, сообщили в областном министерстве образования.

В МВД подтвердили факт нападения в школе. СК начал проверку.