Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Киев. Это произошло на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен главой администрации Одесской области. Вскоре у него начался конфликт с президентом Украины Петром Порошенко, которого Саакашвили обвинял в коррупции.

В 2017 году Саакашвили — в то время, когда он находился в Польше, — был лишен гражданства Украины. При помощи сторонников он прорвался через границу и возглавил протесты в Киеве, но через несколько месяцев был задержан и выслан из страны.

29 мая стало известно, что партия Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.