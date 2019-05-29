Партия Саакашвили объявила об участии в выборах в Верховную Раду

Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

Саакашвили возвращается в Украину и мы идем на выборы — Давид Сакварелидзе Апостроф

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Михаилу Саакашвили. Тот намерен вернуться в Киев уже вечером 29 мая.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, став главой одесской администрации. Через два года Петр Порошенко уволил его и лишил гражданства, когда политик находился в Польше.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью соратников прорвался через польско-украинскую границу, организовав акции протеста против действующих властей. Позже его депортировали, признав виновным в незаконном пересечении границы.