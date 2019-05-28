Bloomberg: Ангела Меркель разочаровалась в потенциальной преемнице на посту канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель пришла к выводу, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая ее на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и ставшая претенденткой на пост канцлера, может не справиться с этой должностью. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Причинами разочарования Меркель стало Крамп-Карренбауэр, потеря ХДС голосов на выборах в Европарламент, а также желание Крамп-Карренбауэр ускорить уход Меркель с поста канцлера.

По словам собеседников Bloomberg, из-за этого Меркель решила больше не оказывать поддержку Крамп-Карренбауэр и укрепилась в намерении остаться на посту канцлера до истечения срока своих полномочий в 2021 году.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана лидером ХДС в декабре 2018 года — после того, как Ангела Меркель отказалась участвовать в очередных партийных выборах и заявила, что не будет баллотироваться в канцлеры на пятый срок в 2021 году.

Меркель была лидером ХДС с 2000 года. На выборах главы партии в декабре 2018-го она поддержала кандидатуру Крамп-Карренбауэр.