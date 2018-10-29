Ангела Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры на пятый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда истечет четвертый срок ее полномочий во главе правительства.

Меркель также решила покинуть пост главы «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС). Она не будет участвовать в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года.

Выступая на пресс-конференции, Меркель выразила разочарование по поводу результатов выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС победил, но выступил значительно хуже, чем на предыдущих выборах. «ХДС не сумел убедить избирателей», — сказала Меркель.

В выборах главы ХДС, как сообщает DPA со ссылкой на источники, будут участвовать министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Ангела Меркель возглавила ХДС в апреле 2000 года. Должность канцлера она заняла в ноябре 2005 года, став первой женщиной на этом посту в истории Германии.

Партия ХДС накануне победила на выборах в региональный парламент в немецкой федеральной земле Гессен, однако получила на 11,3% голосов меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Рейтинг ХДС упал до рекордно низкого уровня. Согласно результатам опроса, проведенного в октябре, за партию готовы проголосовать 26% избирателей.

Читайте также Главные союзники Меркель неудачно выступили на выборах в Баварии. В Германии говорят о скором расколе ее правительства