Саратовский депутат удалил со своего канала в YouTube ролик о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора
Депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала в ютьюбе видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.
Ведомство ссылалось на требования прокуратуры, которая увидела призывы к экстремистской деятельности в комментариях к ролику.
«Это прецедент. Получается, что любой сотрудник ФСБ, МВД, РКН, прокуратуры или какой-нибудь студент по просьбе этих ведомств может гипотетически оставить комментарий под видео на YouTube с какими-либо призывами и это станет поводом для блокировки. Вот такая схема, по которой работает закон о фейках. Это ненормальная ситуация, прецедент, который позволяет блокировать все что угодно в интернете», — посетовал Бондаренко.
Николай Бондаренко получил широкую известность после своего эксперимента, когда он в течение месяца потратил на еду 3500 рублей.