Саратовский депутат удалил со своего канала в YouTube ролик о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора

«Это прецедент. Получается, что любой сотрудник ФСБ, МВД, РКН, прокуратуры или какой-нибудь студент по просьбе этих ведомств может гипотетически оставить комментарий под видео на YouTube с какими-либо призывами и это станет поводом для блокировки. Вот такая схема, по которой работает закон о фейках. Это ненормальная ситуация, прецедент, который позволяет блокировать все что угодно в интернете», — посетовал Бондаренко.

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