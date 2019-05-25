«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получила картина «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо. Об этом сообщается в официальном твиттере фестиваля.

Гран-при — вторую по значимости награду — получил фильм сенегальского режиссера Мати Диоп «Атлантика».

Лучшим актером признан Антонио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмодовара), лучшей актрисой — Эмили Бичем («Малыш Джо» Джессики Хауснер). Лучшими режиссерами стали Жан-Пьер и Люк Дарденн, создатели фильма «Молодой Ахмед». Приз жюри разделили две картины — «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего.

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил на Каннском фестивале две награды — приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».