Харви Вайнштейн заплатит 44 миллиона долларов по искам о сексуальных домогательствах

Продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на источники сообщили The New York Times, The Wall Street Journal и Associated Press.

Сделка должна охватить большинство исков, поданных против самого продюсера и его бывшей студии The Weinstein Company, которая проходит процедуру банкротства. Она не затронет уголовные обвинения в сексуальном насилии против Вайнштейна — только гражданские иски о сексуальных домогательствах.

По условиям сделки, 30 миллионов получат предполагаемые жертвы домогательств, кредиторы The Weinstein Company и некоторые ее бывшие сотрудники. Еще 14 миллионов отойдут помощникам и бывшим коллегам Вайнштейна, выступавших ответчиками по ряду исков. Если соглашение будет подписано, все 44 миллиона могут быть покрыты за счет страховых выплат, отмечает The New York Times.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих инцидентов продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения в изнасиловании и принуждении к половому акту. Суд по его делу должен начаться в сентябре.