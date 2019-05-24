Бывший координатор «Открытой России» в Тюмени объявлен в федеральный розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск бывшего координатора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука, сообщает Znak.com со ссылкой на базу данных разыскиваемых.

В материалах полиции сказано, что Михальчук разыскивается «по статье УК». В управлении МВД не уточнили, по какой именно, отметив, что дело расследует Следственный комитет. В СК это пока не комментировали.

Антон Михальчук сообщил изданию, что в отношении него возбудили за сотрудничество с «нежелательной организацией». Дело завели из-за организации видеоконференции основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского осенью 2018 года.

По словам Михальчука, с начала 2019 года он не живет в России.

В 2019 году в разных городах России в отношении бывших и действующих сотрудников «Открытой России» возбудили три уголовных дела о работе «нежелательной» организации. Дела расследуют в отношении Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону, Максима Верникова из Екатеринбурга и Яны Антоновой из Краснодара.