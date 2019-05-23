В ЕСПЧ поступила первая жалоба от задержанного на акциях против храма в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, который участвовал в акциях против строительства церкви на месте сквера в центре города, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и арест. Об этом «Ведомостям» сообщил Алексей Глухов — адвокат правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют интересы Пугина.
Мужчину задержали в ночь на 14 мая. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции. В жалобе заявителя отмечается, что его протокол не отличался от протоколов еще 23 задержанных в тот день. Пугин был арестован на пять суток; позднее срок ареста снизили до четырех. Он утверждает, что не совершал ничего противоправного из того, что ему вменяли.
Согласно протоколу Пугин «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу».