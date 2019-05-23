В ЕСПЧ поступила первая жалоба от задержанного на акциях против храма в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, который участвовал в , пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и арест. Об этом «Ведомостям» сообщил Алексей Глухов — адвокат правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют интересы Пугина.

Мужчину задержали в ночь на 14 мая. На него был составлен протокол о . В жалобе заявителя отмечается, что его протокол не отличался от протоколов еще 23 задержанных в тот день. Пугин был арестован на пять суток; позднее срок ареста снизили до четырех. Он утверждает, что не совершал ничего противоправного из того, что ему вменяли.