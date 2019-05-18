Восьми участникам акций протеста в Екатеринбурге снизили срок ареста

Свердловский областной суд снизил срок административного ареста двум участникам акций протеста в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Леониду Яковлеву срок ареста снижен с семи до четырех суток; 18 мая он должен выйти на свободу. Азату Рахматулину срок ареста снизили с пяти до трех суток, пишет РИА Новости.

По информации правозащитной организации «Апология протеста», чьи адвокаты представляют интересы задержанных на акциях в Екатеринбурге, срок ареста также снижен Айдару Исламову (с 10 до пяти суток), Сергею Тимофееву (с пяти до четырех суток), Артему Козлову (с восьми до пяти суток) и Даниилу Пугину (с пяти до четырех суток).

Свердловский областной суд 18 мая должен рассмотреть девять апелляционных жалоб от участников акций в Екатеринбурге.

Обновлено. Как сообщает «Апология протеста», сроки ареста снизили еще двои задержанным: в одном случае с пяти до четырех суток, в другом — с восьми до пяти суток. Кроме того, одному из задержанных наказание оставили в силе.

13 мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади в центре города, где сейчас находится сквер. За первые три дня протестов в отношении 98 человек было составлено 102 административных протокола. 33 человека были арестованы.

16 мая Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга насчет строительства храма. Администрация города согласилась. До окончания опроса подготовка к строительству храма приостановлена.