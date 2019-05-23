Facebook отчитался о блокировке трех миллиардов фейковых аккаунтов за полгода

Компания Facebook сообщила, что с октября 2018 года по март 2019 года удалила три миллиарда фейковых аккаунтов. Это в два раза больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как рассказали в компании, фейковые аккаунты, которые распространяют спам или информацию, не соответствующую правилам соцсети, составляют примерно 5% от всех пользователей, которые заходят в соцсеть за месяц. Большинство из них удаляется в течение нескольких минут после создания.