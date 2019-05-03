Facebook и Instagram удалили аккаунты конспиролога Алекса Джонса

Компания Facebook объявила о блокировке в фейсбуке и инстаграме аккаунта конспиролога за «разжигание ненависти».

Facebook также удалил аккаунты еще нескольких человек — в частности, британского ультраправого комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной группировки «Нация ислама» Луиса Фаррахана из США.

В компании также заявили, что впредь будут удалять записи других людей о событиях, связанных с Джонсом и другими заблокированными.

Крупные технологические компании с 2018 года ограничивали деятельность Алекса Джонса в соцсетях. Twitter, YouTube и сам Facebook либо удаляли его отдельные посты, либо временно блокировали возможность делать новые записи.

Facebook в последние месяцы неоднократно подвергался критике за недостаточную, по мнению комментаторов, борьбу с разжиганием ненависти.