Facebook и Instagram удалили аккаунты конспиролога Алекса Джонса
Компания Facebook объявила о блокировке в фейсбуке и инстаграме аккаунта конспиролога Алекса Джонса за «разжигание ненависти».
Facebook также удалил аккаунты еще нескольких человек — в частности, британского ультраправого комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной группировки «Нация ислама» Луиса Фаррахана из США.
В компании также заявили, что впредь будут удалять записи других людей о событиях, связанных с Джонсом и другими заблокированными.
Крупные технологические компании с 2018 года ограничивали деятельность Алекса Джонса в соцсетях. Twitter, YouTube и сам Facebook либо удаляли его отдельные посты, либо временно блокировали возможность делать новые записи.
Facebook в последние месяцы неоднократно подвергался критике за недостаточную, по мнению комментаторов, борьбу с разжиганием ненависти.