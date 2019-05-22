РЖД заказали плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками

«Российские железные дороги» заказали новые плацкартные вагоны с сервисными зонами с холодильниками и микроволновками. Разработкой и производством вагонов занимается компания «Трансмашхолдинг».

В апреле «Трансмашхолдинг» представил новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. «Мы делаем аналогичный плацкартный вагон. Все, что касается общих зон — сервисные, душевые, информационное поле, — все будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах», — сообщил РИА Новости директор по развитию пассажирского транспорта компании «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

Также, по словам Лошманова, новые плацкартные вагоны могут быть по желанию заказчика оборудованы шторами, позволяющими отгородить полку от попутчиков.

Такие шторы есть у модернизированных плацкартных вагонов, которые делает другой производитель — Тамбовский вагоноремонтный завод (входит в АО «Вагонреммаш»). Эти вагоны впервые были показаны в ноябре 2018 года и уже используются на некоторых маршрутах.

«Трансмашхолдинг» планирует поставить РЖД первые новые плацкарты в октябре.

У «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД, занимающейся перевозкой пассажиров на дальние расстояния, 18 тысяч вагонов, из них семь тысяч плацкартные.

В июле 2018 года «Ведомости» писали, что РЖД планирует с 2025 года отказаться от закупок плацкартных вагонов старого образца и покупать новые — разработанные «Трансмашхолдингом», в том числе двухэтажные. Уже имеющиеся плацкартные вагоны старше 12,5 года планируется модернизировать.

По планам РЖД, к 2025 году все пассажирские вагоны будут оборудованы биотуалетами и кондиционерами. Пока идет постепенная модернизация подвижного состава, РЖД собираются установить пониженные тарифы на билеты в старых вагонах без кондиционеров и биотуалетов.