«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД запустит лоукост-вагоны
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет», где будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
Под такой класс ФПК создаст отдельный бренд. За счет отсутствия сервиса компания сможет установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах.
Когда лоукост-вагоны будут запущены, компания не уточняет.
«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», — описывает компания новый класс обслуживания. В документе поясняется, что речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».