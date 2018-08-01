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«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД запустит лоукост-вагоны

Ведомости
14:41, 1 августа 2018
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Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет», где будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. 

Под такой класс ФПК создаст отдельный бренд. За счет отсутствия сервиса компания сможет установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах.

Когда лоукост-вагоны будут запущены, компания не уточняет.

«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», — описывает компания новый класс обслуживания. В документе поясняется, что речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

Ведомости

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