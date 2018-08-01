«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД запустит лоукост-вагоны

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет», где будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.

Под такой класс ФПК создаст отдельный бренд. За счет отсутствия сервиса компания сможет установить пониженные тарифы на перевозки в таких вагонах.

Когда лоукост-вагоны будут запущены, компания не уточняет.