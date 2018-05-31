По России еще семь лет будут ездить поезда с дырками в полу вместо туалетов

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) планирует избавиться от гравитационных туалетов во всех российских поездах и заменить их на биотуалеты к 2025 году. По информации РБК, пока только 47% вагонов оборудованы биотуалетами.

Гравитационными туалетами представители ФПК называют стальной унитаз, установленный над трубой, которая выводит содержимое туалета или на железнодорожные пути, или в съемный бак. Такими туалетами нельзя пользоваться, когда поезд проезжает санитарно-защитную зону.

По словам генерального директора ФПК Петра Иванова, помимо биотуалетов новые вагоны оснастят кондиционерами, индивидуальными розетками и usb-портами. «В будущем к таким привычным сервисам мы также добавим душевые кабины», — сообщил Иванов в разговоре с РБК.