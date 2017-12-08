РЖД разрешила не пускать пассажиров с верхних полок на нижние

Пользователь сайта Pikabu под ником unne решил выяснить, имеет ли право пассажир, купивший билет на верхнюю полку в плацкартном вагоне, сидеть на нижней полке.

По его словам, пользователи Pikabu часто рассказывали о своем негативном опыте, связанном с поездками в плацкартных вагонах. «Люди писали как встречали „яжематерей“, боролись за свои места и место для багажа, не соглашались меняться местами или уступать кому-то нижнюю полку, или рассказывали как они хотели спать, а с их полки не хотели уходить их соседи сверху», — рассказал unne. Он решил задать свой вопрос РЖД и отправил в компанию письменный запрос. И ему ответили!

«Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия у пассажира, имеющего проездной документ для следования на верхнем месте, отсутствует», — говорится в ответе РЖД на запрос unne. Проще говоря, пассажир, купивший билет на верхнее место, не может сидеть на нижней полке, если его попутчик против.

В РЖД также уточнили, что у пассажира, купившего билет на нижнее место, есть преимущество в размещении багажа под полкой.