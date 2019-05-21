Досрочные выборы в Верховную Раду собрались провести 21 июля

Досрочные выборы в Верховную Раду, вероятно, пройдут 21 июля. Об этом, как сообщает «112 Украина», заявил советник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», — сказал Богдан по итогам встречи Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады.

Ранее 21 июля в качестве предполагаемой даты досрочных выборов назвал глава парламентской фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что выборы могут пройти 21 или 28 июля.

По словам Богдана, указ Зеленского о роспуске Верховной Рады будет обнародован в ближайшие дни. «Практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска. Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ, однако при его наличии все фракции парламента задекларировали желание идти на выборы», — сказал президентский советник.

Обновлено. Зеленский заявил, что главным аргументом в пользу роспуска Рады стал низкий — 4% — уровень доверия граждан к парламенту. Юридическим основанием для роспуска, по словам президента, является отсутсвие парламентской коалиции с 2016 года.

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая — сразу после церемонии инаугурации.