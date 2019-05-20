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Инаугурация Владимира Зеленского. Фотография

Источник: Meduza
Избранный президент Украины Владимир Зеленский <a href="https://meduza.io/news/2019/05/20/vladimir-zelenskiy-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-ukrainy" target="_blank">принес</a> присягу народу страны на инаугурации в Верховной Раде в Киеве. На церемонии ему также вручили символы власти президента — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. Сразу после инаугурации Зеленский <a href="https://meduza.io/news/2019/05/20/zelenskiy-raspustil-verhovnuyu-radu" target="_blank">объявил</a> о роспуске парламента. Кроме того, он предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу страны на инаугурации в Верховной Раде в Киеве. На церемонии ему также вручили символы власти президента — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. Сразу после инаугурации Зеленский объявил о роспуске парламента. Кроме того, он предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».
Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA