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Инаугурация Владимира Зеленского. Фотография
08:21, 20 мая 2019
Источник: Meduza
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
принес
присягу народу страны на инаугурации в Верховной Раде в Киеве. На церемонии ему также вручили символы власти президента — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. Сразу после инаугурации Зеленский
объявил
о роспуске парламента. Кроме того, он предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».
Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA
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