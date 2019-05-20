Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу страны на инаугурации в Верховной Раде в Киеве.

На церемонии в парламенте ему также вручили символы власти президента — булаву, нагрудный знак и гербовую печать. На заседании Рады помимо депутатов присутствовали более 50 иностранных делегаций.

После инаугурации Зеленский встретится с командующими видами Вооруженных сил Украины, а затем проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов.