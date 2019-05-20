Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Об этом он заявил в своей речи после инаугурации в парламенте.

Он также предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».

До отставки парламентариев Зеленский призвал их принять законы о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины. На это он отвел депутатам два месяца.

Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов.